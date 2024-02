Brasile: settore servizi registra aumento del 2,3 per cento nel 2023, terzo anno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei servizi del Brasile ha registrato nel 2023 un aumento del 2,3 per cento. Lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica (Ibge) in un rapporto pubblicato oggi. Trattasi del terzo anno consecutivo di crescita del settore, cosa che non accadeva dal 2012-2014. Il settore ha presentato, nel 2023, la crescita meno intensa del periodo, che aveva registrato un aumento del 10,9 per cento nel 2021 e dell'8,3 nel 2022. A dicembre ha presentato un leggero aumento dello 0,3 su mese, mentre in comparazione con dicembre del 2022 si è registrato un calo del due per cento. Secondo quanto riportato dall'Ibge, quattro delle cinque attività analizzate hanno presentato risultati positivi nel 2023. (Brs)