Usa: Casa Bianca, commenti sulla memoria di Biden gratuiti e inappropriati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto del consigliere speciale Robert Hur, in merito alle indagini sui documenti classificati trovati nella residenza privata di Joe Biden a Wilmington, in Delaware, contiene “critiche gratuite e inappropriate” nei confronti del presidente. Lo ha detto il portavoce dell’ufficio legale della Casa Bianca, Ian Sams, durante un briefing con la stampa, facendo riferimento al fatto che nel rapporto viene segnalata la memoria “significativamente limitata” dimostrata da Biden durante le testimonianze che ha rilasciato durante le indagini. (Was)