Francia: Macron, da questa estate sistema per sporgere denuncia su Internet

- Dalla prossima estate in Francia verrà lanciato un sistema utile a sporgere delle denunce su Internet. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, durante una visita a Bordeaux. Il dispositivo "semplificherà drasticamente la vita dei nostri compatrioti e dei nostri poliziotti e gendarmi", ha detto Macron. Il dispositivo era stato lanciato in via sperimentale da qualche mese nella Gironda, il dipartimento di Bordeaux. (Frp)