Gaza: Casa Bianca dopo parole di Biden, nostra posizione non è cambiata

- La posizione degli Stati Uniti in merito al conflitto nella Striscia di Gaza non è cambiata. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa, rispondendo ad una domanda sulle parole pronunciate ieri dal presidente Joe Biden, il quale ha affermato che la risposta di Israele all’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre scorso è stata “eccessiva”. “La sconfitta di Hamas, una organizzazione terroristica, è un obiettivo che condividiamo con Israele: tuttavia, abbiamo detto chiaramente che le operazioni israeliane devono essere mirate e tutelare la vita dei civili”, ha detto. (Was)