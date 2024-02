Cultura: lezioni di letteratura all'Auditorium di Roma fino al 27 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'apertura della quarta edizione della rassegna il 29 gennaio scorso con Francesco Piccolo, le "Lezioni di letteratura" all'Auditorium Parco della Musica di Roma proseguono includendo un omaggio a Italo Calvino nell'ambito delle celebrazioni cittadine per il centenario della nascita. Stasera per la lezione di Viola Ardone su "Se una notte di inverno un viaggiatore" è intervenuto quindi anche l'assessore alla Cultura Miguel Gotor. "Per il quarto anno l'Auditorium ospita questa iniziativa, proposta dalla fondazione intitolata al più grande critico italiano della letteratura, Francesco De Santis, e che si affianca ad altre iniziative fella fondazione nelle biblioteche comunali - ha detto Gotor -. La letteratura ci aiuta a capire il tempo di oggi e dove stiamo andando. In un tempo come questo, difficile e segnato dalle guerre, è importante che la letteratura resti libertà per incoraggiare la riflessione, la capacità discernimento e la dimensione critica: e Calvino è stato un grande scrittore che ha saputo porre questo come impegno". Le Lezioni di letteratura dell'Auditorium sono promosse da Fondazione Musica per Roma e Fondazione De Sanctis. Per la quarta edizione di sono previsti otto incontri tenuti da scrittori e intellettuali che raccontano al pubblico i loro libri più cari dandone una personale interpretazione. Dopo Luciano Bianciardi e Italo Calvino, il 19 febbraio ci sarà Giacomo Leopardi, poi Svetlana Aleksievic, Emily Bronte e Dante Alighieri. (Rer)