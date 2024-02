Napoli: a Edenlandia Carnevale nel segno di Harry Potter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 11 febbraio Edenlandia, dalle ore 10.30 e fino a mezzanotte, celebra la giornata dedicata al "maghetto" Harry Potter. Nell'ultima domenica di Carnevale il parco di divertimento di viale Kennedy si veste, o meglio si traveste, per un vero e proprio tributo alla saga che ha incantato tante generazioni. I visitatori di Edenlandia potranno indossare toghe, costumi e partecipare alla cerimonia di smistamento, scoprendo a quale delle storiche case appartengono ed avranno l'opportunità di ammirare la leggendaria Nimbus 2000 e di cimentarsi in una emozionante sfida di Quidditch. Una giornata all'insegna dell'avventura e della magia, con allestimenti che ricreeranno l'atmosfera incantata dei luoghi più iconici della saga: per i più piccoli, ci sarà il PotterGame, un'avventura interattiva che li vedrà protagonisti nel risolvere enigmi che metteranno alla prova il loro coraggio ed ingegno. La giornata che si concluderà con il quiz a premi "Cervellone Potteriano", dove tutti potranno mettere alla prova la propria conoscenza della saga. (Ren)