Ucraina: ministro Esteri, da Putin le solite giustificazioni paranoidi dell’invasione

- Non è la prima volta che il presidente russo Vladimir Putin incolpa la Polonia, invasa dall’Unione sovietica il 17 settembre 1939, per lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Lo ha affermato il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, in riferimento all’intervista che Putin ha concesso al giornalista statunitense Tucker Carlson. “Siamo abituati alle giustificazioni paranoidi dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Quello che è scioccante è che questa volta siano state consentite da un giornalista statunitense”, ha scritto il ministro in un messaggio su X. (Vap)