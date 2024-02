Agricoltura: Giansanti, su Irpef passo avanti, chiesto linee credito dedicate a lavoratori settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sistema dell’Irpef “è stato fatto un passo in avanti, ma si può fare qualcosa di più”. Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al termine del tavolo fra governo e le principali organizzazioni agricole a palazzo Chigi. “L’aumento del costo del denaro ha un impatto significativo sul costo delle aziende e per gli agricoltori rappresenta un aumento del costo di produzione. Noi abbiamo chiesto delle linee di credito dedicate agli agricoltori e in una fase in cui gli agricoltori sono aggrediti da tutti i prodotti che arrivano sui nostri mercati occorre da una parte incentivare i fondi che fanno crescere l’agricoltura italiana, poi promuovere il consumo dei prodotti italiani - ha spiegato -. Il rapporto con la comunità europea, inoltre, “è il motivo per cui tanti agricoltori in Europa protestano e il Green dream voluto da von der Leyen si sta scontando giorno dopo giorno", ha concluso Giansanti. (Rin)