Milano: Gelimini (Az), su Polizia locale obiettivo Comune positivo, sindacati voltino pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Positivo l'obiettivo del Comune di Milano di riorganizzare radicalmente la Polizia locale. Nella scelta della Giunta c'è sicuramente la competenza e il buonsenso del prefetto Gabrielli. L’auspicio è che le organizzazioni sindacali si facciano carico della necessità di voltare pagina per garantire una presenza capillare sul territorio". Lo comunica in una nota Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione. Al Comune "spetta un cambio di paradigma: al centro gli interessi dei milanesi. La cultura punitiva, tante telecamere per tante multe, deve lasciare posto ad una rinnovata fiducia dei cittadini” conclude Gelmini.(Com)