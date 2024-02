Roma: ruba in supermercato prodotti per 800 euro e tenta la fuga, fermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane di 24 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver rubato in un supermercato di via Tito, nel quartiere San Paolo a Roma. Il fatto è successo ieri pomeriggio, quando un cittadino romeno di 24 anni, senza fissa dimora e con precedenti, si è introdotto nel supermercato. Una volta al suo interno, il 24enne ha rubato diversi prodotti dagli scaffali, nascondendoli all’interno dello zaino, per un valore di circa 800 euro: tra questi anche cosmetici, privandoli dei dispositivi anti – taccheggio. Il giovane si è poi diretto verso le casse cercando di oltrepassarle senza pagare la merce, ma è stato raggiunto dal responsabile dell’esercizio commerciale che lo ha invitato a riconsegnare la refurtiva. Nel tentativo di guadagnare la fuga, il 24enne ha spintonato l’uomo ma è stato poi raggiunto e immediatamente messo in sicurezza dai Carabinieri della stazione Roma Garbatella, intervenuti sul posto a seguito di segnalazione giunta al numero di emergenza. Il giovane è stato poi condotto in caserma dove è stato trattenuto in attesa della direttissima mentre, la refurtiva è stata riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale che ha anche presentato regolare denuncia dell’accaduto. (Rer)