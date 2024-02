Toscana: la Bielorussia vuole creare legami più stretti con la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri sera presso il centro polivalente la Leopoldina a Firenze un incontro organizzato dall'associazione Amici della Bielorussia in collaborazione con l'ambasciata della Bielorussia a Roma. All'incontro hanno partecipato diverse personalità del mondo politico ed imprenditoriale e una folta rappresentanza della popolazione di origine bielorussa residente in Toscana. L'ambasciatore Kiryl Piatrouski ha ricordato i sacrifici del popolo bielorusso nella Seconda guerra mondiale e ha ribadito l'importanza di una stretta collaborazione tra l'Italia, e in particolar modo la Toscana, e la Bielorussia. Si è successivamente soffermato sul potenziale turistico bielorusso e sulla necessità di iniziative come quella proposta dall'associazione Amici della Bielorussia Il Mondo per fare conoscere il Paese est-europeo, la sua arte, la sua cultura e i suoi prodotti tipici. La presidente dell'associazione, Natalia Mikhed, ha dato la sua disponibilità a coordinare iniziative culturali che possano portare a valorizzare la conoscenza della Bielorussia e del suo popolo in Toscana. È stato inoltre firmato un accordo di collaborazione tra l’ambasciata e l’associazione Amici della Bielorussia Il Mondo. (Res)