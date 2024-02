Agricoltura: Anas, in serata possibili rallentamenti su raccordo Roma per corteo trattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalle ore 20 di questa sera si possono registrare rallentamenti lungo la carreggiata interna del Grande raccordo anulare di Roma, a causa del transito dei trattori per la protesta degli agricoltori. Lo rende noto Anas. Il corteo, come comunicato dalla Questura e dalla Prefettura di Roma, transiterà lungo la corsia di sorpasso del Gra partendo dallo svincolo della Nomentana ed effettuando un giro completo dell'anello del Grande raccordo anulare (68km) per poi uscire dallo svincolo Nomentana. Il personale Anas sarà impegnato per la gestione della viabilità e per garantire agli utenti la transitabilità dell'arteria indirizzando il traffico nelle corsie libere. (Com)