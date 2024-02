Bari: Mit, Salvini attento a investimenti tra Anas, ferrovie e Museo Nicolaiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al finanziamento interministeriale Mit-Mic da 700 mila euro, a breve saranno avviati i lavori per l’ampliamento e l’adeguamento del Museo Nicolaiano, all’interno della Cittadella a Bari. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha approfondito il dossier e ha espresso il desiderio di effettuare un sopralluogo alla prima occasione utile. Lo fa sapere il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di uno dei tanti segnali di attenzione del governo per la Puglia. Basti pensare agli effetti della programmazione concordata tra ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas: in tutta Italia produrrà per il 2024 e per il 2025 l’avvio di almeno 65 interventi, per un importo complessivo superiore ai 7,6 miliardi di euro, tenuto conto delle risorse già allocate e di quelle stanziate negli anni 2023-2024 per il finanziamento del contratto di programma di Anas (pari a 6 miliardi). Per la Puglia, sono sul tavolo 294 milioni che consentiranno la realizzazione di diversi interventi, quali - ad esempio - le aste di collegamento tra l’Adriatica e la litoranea nelle zone di Molfetta e Giovinazzo. Le opere oggetto di finanziamento sono quelle che - ad oggi - hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale. Eventuali risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio pugliese. Salvini oggi è stato in Basilicata e ha sottolineato la determinazione per recuperare decenni di troppi No. E settimana prossima ci saranno novità rilevanti su un’altra opera simbolo come il Ponte sullo Stretto, su cui è atteso l’aggiornamento del progetto. (Rin)