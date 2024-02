Agricoltura: Pd, su Irpef è marcia indietro governo che deve correggere manovra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste degli agricoltori fanno fare marcia indietro al governo che è costretto a correggere la manovra di bilancio. “Giorgia Meloni e Lollobrigida si arrampicano adesso sugli specchi per nascondere al paese il fallimento di essersi piegati e aver dovuto modificare l'errore contenuto in manovra sull'Irpef agricolo". Così in una nota i capigruppo democratici nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, Simona Bonafè e Ubaldo Pagano, che stanno seguendo alla Camera il Milleproroghe dove confluirà la modifica annunciata oggi da Palazzo Chigi. (Rin)