Turismo: dal ministero 30 milioni di euro per dorsale appenninica

- E' consultabile a questo link https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicato-il-decreto-relativo-ai-beneficiari-a-valere-sulle-risorse-stanziate-per-il-decreto-appennini/ la graduatoria del decreto Appennini, attraverso il quale il ministero del Turismo ha stanziato 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle Regioni della dorsale appenninica. E' quanto si legge in una nota dello stesso dicastero. Si tratta, in particolare, di investimenti che riguardano gli esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, i gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci presenti nei comprensori sciistici lungo la dorsale appenninica individuati tramite provvedimento dalle Regioni interessate. I progetti che sono stati presentati da questi operatori del turismo - continua la nota - sono finanziati per un massimo di tre milioni di euro e riguardano la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione. “Con il decreto 'Appennini' diamo seguito agli impegni presi e continuiamo ad investire sulla montagna italiana che per il turismo è risorsa preziosa, al di là della stagione invernale. Mettiamo quindi a disposizione risorse anche per fronteggiare i cambiamenti climatici in corso”, commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè(Com)