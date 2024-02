Gaza: Tripodi accoglie a Ciampino ultimo gruppo di minori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su indicazione del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva accolto il primo volo a Ciampino e l'arrivo della nave Vulcano alla Spezia nei giorni scorsi, il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, assistita da personale dell'Unità di crisi della Farnesina, ha ricevuto oggi l'ultimo gruppo di minori palestinesi in arrivo da Gaza. Lo riporta una nota della Farnesina. Giunti a Ciampino insieme a loro familiari, con un volo dell'Aeronautica militare, alcuni minori saranno trasferiti presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma, mentre altri proseguiranno il viaggio verso l'Aeroporto militare di Pisa per poi essere trasferiti presso distinti ospedali. Ad accoglierli anche il comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), generale Francesco Paolo Figliuolo. "Ringrazio il personale della nostra Unità di crisi e delle altre amministrazioni dello Stato che hanno lavorato intensamente per consentire di portare a termine questa importante e delicata operazione umanitaria. L'Italia è al fianco della popolazione civile e si impegna per alleviare le sofferenze di chi soffre le conseguenze del conflitto, a cominciare dalle categorie più fragili", ha affermato Tripodi. Il volo odierno conclude una più ampia operazione coordinata dall'Unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata al Cairo, della Difesa, dell'intelligence, del ministero della Salute, del ministero dell'Interno e di varie strutture ospedaliere italiane. (Com)