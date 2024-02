Roma: assessora Lavori pubblici, barriere spartitraffico Foro Italico positivo incontro con Anas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata odierna si è tenuta una riunione tra l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini e i responsabili Anas per valutare la fattibilità della barriera spartitraffico su via del Foro Italico. Dalle prime interlocuzioni risulterebbe tecnicamente fattibile l'inserimento della barriera spartitraffico a meno di un unico punto singolare che richiederebbe lo spostamento del lampione esistente. Sono in corso gli ultimi approfondimenti da parte di Anas e appena ricevuto il progetto, se le valutazioni definitive daranno esito positivo, il Csimu provvederà alla tempestiva approvazione per incaricare Anas della relativa realizzazione che dovrebbe avvenire a partire dal mese di aprile 2024. Le nuove barriere spartitraffico tra Ponte Tor di Quinto e l'innesto con via Salaria avranno una lunghezza di circa 1,6 km e l'importo stimato dei lavori è di circa 2,5 milioni di euro. (segue) (Com)