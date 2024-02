Roma: assessora Lavori pubblici, barriere spartitraffico Foro Italico positivo incontro con Anas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Anche a seguito dell'installazione delle barriere verrà comunque mantenuto il limite di velocità 50 km/h tenuto conto che si tratta di un elemento essenziale ai fini della sicurezza degli utenti stradali. "Sull'inserimento delle barriere in via del Foro Italico con il Sindaco Gualtieri non ci siamo mai fermati. Progettazioni di questo tipo richiedono un lavoro di precisione e fatto con i dovuti criteri tecnici. La strada ha una sua geometria che va rispettata e per la quale bisogna tenere conto di ogni variabile. Nel frattempo, abbiamo adottato alcuni interventi come l'abbassamento della velocita da 70 a 50 km/h, che manterremo in ogni caso, e l'apposizione delle bande di rallentamento, come il segnale ottico installato in corrispondenza del dosso. Con Anas abbiamo avuto un incontro positivo e appena il progetto sarà approvato, partiranno i lavori di installazione delle barriere", commenta l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. (Com)