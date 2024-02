Olimpiadi 2026: Avs, abbattimento 500 alberi atto distruttivo, esposto a Procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'abbattimento programmato di 500 alberi secolari per la realizzazione della pista da bob delle Olimpiadi a Cortina è un atto totalmente distruttivo, compiuto per un'opera destinata a rimanere inutilizzata dopo gli eventi. Un'azione irresponsabile e dannosa per l'ambiente". Lo affermano, in una nota, il deputato di Alleanza verdi e sinistra e co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli, la capogruppo alla Camera di Avs, Luana Zanella, la senatrice di Avs, Aurora Floridia, e la consigliera regionale del Veneto di Europa verde, Cristina Guarda. "Abbiamo già preso azioni concrete - aggiungono - per contrastare questa situazione, presentando un esposto alla Procura di Belluno e inviato una lettera al Comitato olimpico internazionale per sollevare la questione. Il governo attuale spende ingenti risorse, distrugge il patrimonio naturale e non tiene conto delle conseguenze a lungo termine. È evidente che questa pista da bob, come già accaduto a Torino a Cesana dopo le Olimpiadi, rischia di diventare una cattedrale nel deserto. Il nostro obiettivo è proteggere il nostro ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile. Chiediamo che venga fermata questa distruzione e che si investa in soluzioni che rispettino la natura e il benessere delle persone".