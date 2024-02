Monza: adesione a Cyber Security City, il portale sulla sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Il Comune di Monza ha aderito al progetto Cyber Secure City, portale che ha l’obiettivo di trasmettere conoscenze e competenze utili sulla cyber security per migliorare il livello di protezione delle Amministrazioni Pubbliche e dei cittadini. Un passo, questo, che ha avuto origine dal protocollo sottoscritto con Assolombarda nell’ambito della Milano Smart City Alliance, accordo che ha il fine di incrementare la sicurezza informatica e l’alfabetizzazione digitale del Comune puntando a modelli innovativi e collaborazioni con gli attori del territorio per favorire la transizione verso una Città Intelligente. Il portale Cyber Secure City, gratuito e aperto a chiunque, offre percorsi di formazione rivolti a tutta la cittadinanza allo scopo di diffondere la consapevolezza sui temi della sicurezza informatica in modo semplice e intuitivo. I corsi vengono erogati da realtà affermate nel settore come Accenture, Cisco, Ecole, Fastweb e Ibm. I contenuti sono offerti in oltre 15 lingue e danno anche accesso all'acquisizione di crediti formativi e certificazioni. Il progetto, nato su impulso del Comune di Milano e Milano Smart City Alliance, è promosso da Assolombarda insieme a 12 imprese: a2a Smart City, Accenture, Atm, Cisco, Coima, Dassault Systèmes, Enel X, Fastweb, IBM, Siemens, Signify, Tim. “Le forme di sinergia tra settore pubblico e settore privato sono da tempo riconosciute come modello di collaborazione adatto ad attuare progetti a forte impatto sociale e territoriale. È proprio in quest’ottica che abbiamo sottoscritto con Assolombarda il protocollo di collaborazione sui temi della Smart City, e la partecipazione al portale Cyber Secure City è un primo significativo passo avanti nato da questa collaborazione”, osserva l’Assessore alla Transizione Digitale Carlo Abbà . “L’adesione del Comune di Monza a Cyber Secure City è un passo importante nella direzione che auspicavamo – dichiara Gioia Ghezzi, Vicepresidente di Assolombarda e Presidente della Milano Smart City Alliance; "ovvero incrementare il coinvolgimento di attori diversi, tra pubblico e privato, con l’obiettivo di rendere più consapevoli i cittadini, i professionisti e le istituzioni sull’uso degli strumenti digitali. La sicurezza informatica, infatti, è un tema strategico non solo per le imprese ma anche per la comunità tutta. Iniziative, come questa, rappresentano un’azione concreta per costruire città sempre più intelligenti e sicure”. (Com)