Venezuela-Guyana: tensioni sul Territorio Essequibo, per "Wsj" Caracas continua a inviare militari al confine

- Anche dopo la firma dell'Accordo di Argyle di metà dicembre, che impegna Venezuela e Guyana a risolvere senza uso della forza il contenzioso sulla sovranità sul Territorio Essequibo, Caracas ha continuato a inviare carri armati leggeri, blindati e pattugliatori dotati di missili al confine. Lo scrive il “Wall Street Journal”, facendo riferimento ad alcune immagini satellitari e ai video pubblicati sulle piattaforme social dall’esercito venezuelano. Operazioni, scrive la testata, che vanno avanti da fine dicembre 2023 - due settimane dopo la firma dell'accordo - e che proseguono tutt'ora. Il ministero degli Esteri della Guyana, in un commento inviato al quotidiano, ha affermato di non essere “sorpreso dalla cattiva fede del Venezuela: siamo delusi, ma non sorpresi”. In precedenza, le autorità di Caracas hanno fatto sapere di voler rafforzare le proprie capacità di difesa, dopo le recenti esercitazioni militari statunitensi in Guyana e il dispiegamento di una nave britannica, la Hms Trent, nelle acque del Paese. (segue) (Was)