Venezuela-Guyana: tensioni sul Territorio Essequibo, per "Wsj" Caracas continua a inviare militari al confine (2)

- In base ad alcune immagini satellitari pubblicate dal Centro per gli studi strategici e internazionali, un think tank con sede a Washington, alla fine del 2023 le autorità venezuelane hanno dispiegato veicoli corazzati e carri armati leggeri sull’isola di Anacoco, lungo il fiume Cuyuni e al confine con la Guyana. Le forze di Caracas avrebbero anche avviato lavori edili per espandere una base che hanno sull’isola. In aggiunta, tra il 18 e il 22 gennaio, le autorità venezuelane hanno posizionato almeno tre pattugliatori Peykaap III di fabbricazione iraniana nella città di Guiria. Sempre nel porto, il 31 gennaio sono stati dispiegati due sistemi missilistici russi Buk M2E, e sono in corso i lavori per trasformare un avamposto nella località di Punta Barima in una base navale e aerea a tutti gli effetti. (segue) (Was)