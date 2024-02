Venezuela-Guyana: tensioni sul Territorio Essequibo, per "Wsj" Caracas continua a inviare militari al confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì scorso, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, il ministro della Difesa del Venezuela, Vladimir Padrino, ha accusato la compagnia petrolifera statunitense Exxon, alla guida di un consorzio per l’esplorazione petrolifera in Guyana, di “sfruttare” il Paese per i propri scopi personali, avvalendosi di militari Usa per garantire la propria sicurezza. “Avranno una risposta proporzionata nelle aree che appartengono al Venezuela: il Territorio Esequibo è nostro”, ha scritto. (segue) (Was)