Sanremo: Paita (Iv), non abbassare la guardia su sicurezza sul lavoro

- "L'incidente avvenuto questa mattina a Casa Sanremo ci ricorda la tragica emergenza sociale degli infortuni e delle morti sul posto di lavoro. Il giovane operaio precipitato ha riportato vari traumi, a lui vanno i nostri auguri di pronta guarigione. L'atmosfera di Festa non deve farci abbassare la guardia sul tema della sicurezza". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, che aggiunge: "Lo scorso anno sono state 1.485 le vittime sul lavoro, come hanno meritoriamente ricordato ieri sera Paolo Jannacci e Stefano Massini dal palco dell'Ariston con il loro brano sulle morti bianche. Nelle ultime ore si registrano altri incidenti, di cui uno mortale a Parma. Non si può morire di lavoro nel 2024, occorre fare di più per la sicurezza". (Rin)