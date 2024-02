Camera: 14 febbraio "Ambasciatori in rosa" con Fontana e Laura Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 14 febbraio, alle ore 16:30, presso la sala della Regina di Montecitorio, si svolge la cerimonia "Ambasciatori in rosa - Susan G. Komen Italia". Indirizzo di saluto del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono Riccardo Masetti e Daniela Andreina Terribile, rispettivamente fondatore e presidente di Susan G. Komen Italia. Conclusioni e premiazione da parte di Laura Mattarella. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)