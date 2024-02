Parlamento: 12 febbraio audizione Marini e Cartabia in Comitato legislazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 12 febbraio, alle ore 16:30, presso l'aula ex Agricoltura di Montecitorio, i Comitati per la legislazione di Senato e Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva "Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione", svolgono l'audizione di Francesco Saverio Marini, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e di Marta Cartabia, presidente emerita della Corte costituzionale. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)