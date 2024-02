Ecuador: Usa, rafforziamo il coordinamento con Quito contro la criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno rafforzato il coordinamento con le controparti in Ecuador per dare il proprio sostegno alla luce dell’ondata di violenza che sta interessando il Paese. Lo ha detto in una nota la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, ribadendo il sostegno “incrollabile” di Washington a Quito nella lotta alla criminalità organizzata nel Paese latino-americano. Nel comunicato si fa riferimento alla recente visita in Ecuador dell’assistente del segretario di Stato Usa per il contrasto al narcotraffico, Todd Robinson, che ha annunciato nuovi finanziamenti per la costruzione dell’Accademia per la Guardia costiera dell’Ecuador, oltre ad un ufficio per le unità del governo che si occupano della lotta alla corruzione e otto unità mobili di frontiera a sostegno della task force dell’esecutivo di Quito. “La visita riflette il nostro continuo impegno nei confronti della sicurezza e della prosperità dell’Ecuador”, ha detto la Watson, ricordando che il dipartimento per la Sicurezza interna sta aiutando le autorità nazionale ad identificare e colpire le reti criminali attive nel Paese. Gli Stati Uniti, ha continuato, stanno investendo 45 milioni di dollari per ridurre la malnutrizione e rafforzare l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici, oltre a 13 milioni in attrezzature per la difesa delle infrastrutture governative dagli attacchi informatici. (segue) (Was)