Ecuador: Usa, rafforziamo il coordinamento con Quito contro la criminalità (2)

- L'emergenza criminalità, tema da mesi cruciale dell'agenda politica nazionale, è tornata di stretta attualità dopo la fuga dal carcere di José Adolfo "Fito" Macías Villamar, leader della banda criminale "Los Choneros", il 7 gennaio. Al termine di un Consiglio di sicurezza convocato d’urgenza, Noboa aveva risposto decretando lo stato di emergenza che autorizzava il dispiegamento delle forze armate con compiti di polizia interna, oltre a un coprifuoco dalle 23 alle 5 della mattina. Decisione che veniva registrata con le prime schermaglie da parte delle organizzazioni illegali. La situazione è precipitata poco dopo le 14 di martedì 9 gennaio, la serata in Italia, quando uomini armati di pistole, fucili e granate hanno fatto irruzione negli studi dell’emittente “Tc Television”, prendendo in ostaggio giornalisti e costringendo a sospendere le trasmissioni. Poco dopo, il presidente Noboa firmava il decreto che decretava lo stato "di conflitto armato interno", assegnando a oltre una ventina di gruppi criminali la qualifica di “organizzazioni terroristiche transnazionali”. Bande che, nel “rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani”, dovranno essere “neutralizzate”, si legge nel decreto. (Was)