Roma: ministero Trasporti su spartitraffico Foro Italico, Anas può avviare lavori in primavera

- L'installazione di nuove barriere spartitraffico al Foro Italico nel tratto compreso tra Ponte Tor di Quinto e l'innesto di via Salaria, a Roma, gli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti hanno chiesto informazioni ad Anas. Il tratto interessato è di circa 1,6 chilometri e l’importo stimato dei lavori è di circa 2,5 milioni di euro. Lo riferisce in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Per quanto riguarda l’approvazione della progettazione esecutiva Anas prevede di terminarla entro poche settimane e quindi potrebbe dare inizio ai lavori in primavera per una durata di 120 giorni naturali e consecutivi dalle 22:00 alle 06.00. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini - si legge nella nota - sta seguendo con particolare sensibilità il dossier, anche per la segnalazione di alcuni cittadini che hanno evidenziato la pericolosità del tratto stradale. Il ministero - conclude la nota - ha già sottolineato al Campidoglio l’attenzione per questo intervento, e come sempre c’è massima collaborazione istituzionale. (Com)