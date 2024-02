Napoli: domani al via seconda edizione del Carnevale sonico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la collaborazione con il collettivo panafricano Nyege Nyege, questa volta attraverso la presenza dirompente di Hhy and the Kampala unit. Oltre ai concerti, grande attenzione per i laboratori dedicati a bambini e ragazzi con la costruzione di maschere utilizzando materiali di riciclo e con laboratori dedicati al teatro delle guarattelle e al travestimento tout court. "Spazio, anche quest'anno, alle attività per bambini e ragazzi che potranno vivere l'anima della festa partecipando attivamente ai laboratori sui trucchi e costumi ingegnandosi nella costruzione di maschere in cartapesta - ha spiegato il coordinatore per le politiche culturali Sergio Locoratolo – perchè Carnevale è un rito che si rinnova, creando occasioni di incontro tra culture e generazioni diverse e momenti di gioia ma anche di riflessione, in cui si ricorre al linguaggio universale della musica come potente mezzo di coesione sociale". "Sottencoppa non mira a sostituire, ma va ad aggiungersi alla già ricchissima offerta di parate in maschera dei Carnevali autonomi di quartiere che sono la vera anima del Carnevale napoletano - commenta il consigliere per le biblioteche e la programmazione culturale integrata Andrea Mazzucchi - anche quest'anno la proposta è quella di una sorta di evento sonoro e visivo paradossale e beffardo, nel quale le scene underground e le avanguardie vanno a contaminarsi con le tradizioni del folklore globale in un grande gioco istrionico". "L'obiettivo è generare uno spazio di trasformazioni e mascheramenti sonori in cui possano convivere pop, avanguardia, musiche della tradizione, poesia sonora, strumenti antichi, strumenti inventati, strumenti elettronici – ha spiegato il direttore artistico Giulio Nocera - uno spazio di rigenerazione che mette in simbiosi ritmi fratelli e fa incontrare scenari espressivi distanti". (Ren)