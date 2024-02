Cina: il Partito comunista contro Messi, Hangzhou cancella l’amichevole tra Argentina e Nigeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Hangzhou, nella zona orientale della Cina, hanno deciso di cancellare la partita di calcio in programma il mese prossimo in città tra l’Argentina e la Nigeria in segno di protesta contro Lionel Messi, contestato per non aver partecipato nei giorni scorsi a un’amichevole a Hong Kong. Lo si apprende da un comunicato diramato oggi dall’Ufficio per lo sport di Hangzhou, secondo cui “non sussistono le condizioni” per l’organizzazione del match “per le ragioni che tutti sanno”. La nazionale argentina, nel quadro di un più ampio tour in Cina, dovrebbe disputare anche un’amichevole contro la Costa d’Avorio a Pechino, che ora non è chiaro se si terrà effettivamente. Messi, peraltro, dovrebbe giocare per l’Inter Miami contro i New York Red Bulls in una partita del campionato statunitense il prossimo 23 marzo e non è detto che faccia parte della spedizione. (segue) (Cip)