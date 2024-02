Cina: il Partito comunista contro Messi, Hangzhou cancella l’amichevole tra Argentina e Nigeria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso è scoppiato domenica 4 febbraio, quando Messi non ha disputato neanche un minuto di un’amichevole organizzata a Hong Kong tra l’Inter Miami e la squadra di calcio dell’ex colonia britannica. I tifosi, inferociti, hanno chiesto a gran voce il rimborso dei biglietti e le loro istanze sono state successivamente appoggiate dalle autorità locali, in particolare dal capo dell’amministrazione John Lee. Le polemiche sono diventate ancor più vibranti due giorni dopo, quando Messi – che ufficialmente non aveva giocato a Hong Kong per un infortunio - è sceso in campo regolarmente per un’amichevole in Giappone. Il "Global Times", quotidiano edito dal Partito comunista cinese, ha messo in dubbio "l'integrità" del giocatore argentino, mentre la consigliera di Hong Kong Regina Ip ha addirittura parlato di una "mano nera" dietro la mancata partecipazione di Messi all’amichevole a Hong Kong. (segue) (Cip)