Cina: il Partito comunista contro Messi, Hangzhou cancella l’amichevole tra Argentina e Nigeria (3)

- Proprio oggi la società privata che ha organizzato la partita, Tatler Asia, ha annunciato in un post su Instagram che rimborserà parzialmente il costo del biglietto ai tifosi. Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto tramite i canali ufficiali potranno ottenere un rimborso del 50 per cento, ha fatto sapere l’azienda, esprimendo "profondo dispiacere" per il malcontento innescato dal mancato inserimento in campo del giocatore argentino, rimasto in panchina per tutto il tempo a causa di un infortunio al ginocchio. "Quando abbiamo saputo che Messi non avrebbe giocato, abbiamo pregato i proprietari e i dirigenti dell'Inter Miami che lo convincessero ad alzarsi, a interagire con gli spettatori e a spiegare perché non potesse giocare", si legge nella nota di Tatler. "Non l'ha fatto. Il fatto che Messi e (Luis) Suarez abbiano giocato in Giappone il 7 febbraio ci sembra un altro schiaffo in faccia", ha aggiunto la società. L'amministrazione della regione a statuto speciale ha accolto positivamente l'iniziativa di Tatler Asia, auspicando tuttavia che l’Inter Miami "fornisca una spiegazione ragionevole ai cittadini e ai tifosi di Hong Kong che si sono recati allo stadio per assistere alla partita". (Cip)