Agricoltura: Nevi (FI), governo al lavoro per risolvere problemi strutturali

- "La frammentazione del settore agricolo non favorisce la competitività delle imprese, mettendo particolarmente in difficoltà quelle più piccole e oggi l'inflazione e l'aumento dei prezzi delle materie prime, come i mangimi, hanno esacerbato questa situazione. Non a caso questa protesta ha avuto origine da un provvedimento del governo tedesco che ha revocato gli sconti sul gasolio agricolo, una misura di sostegno che in Italia abbiamo sempre difeso". Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario del gruppo alla Camera dei deputati, ospite a "Diario del giorno", su Rete4. "Per affrontare queste sfide, stiamo lavorando per creare quelle condizioni strutturali, attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sono cruciali per migliorare la competitività del settore - ha aggiunto il parlamentare -. Il governo di centrodestra ha compiuto un miracolo nel recuperare quattro miliardi di risorse aggiuntive da destinare al Pnrr per sostenere l'agricoltura. Adesso è fondamentale evitare divisioni tra le associazioni e cercare l'unità poiché solo uniti, sia a livello di rappresentanza che a livello nazionale, possiamo essere più forti in Europa. La politica deve lavorare per mantenere questa unità e trovare proposte ampiamente condivise che portino benefici a tutti gli agricoltori, grandi e piccoli". (Rin)