Ambiente: Gentiloni, invertire rotta su Green deal sarebbe sbagliato ma dobbiamo garantire condizioni eque

- Invertire la rotta sul Green deal sarebbe "miope, sia dal punto di vista ambientale che geopolitico". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto all'Università di Harvard nella conferenza "Un anno cruciale: cosa c'è in gioco nel 2024 per l'Europa, gli Stati Uniti e il mondo". "Allo stesso tempo, non si può nascondere che alcuni elementi del Green deal stanno causando polemiche e tensioni. Questo vale soprattutto per le nuove regole in settori che sono al centro della vita quotidiana: le loro case e le loro automobili. E alcuni settori si sentono minacciati nei loro mezzi di sostentamento: basti pensare alle proteste degli agricoltori a Bruxelles e in diversi Paesi europei nelle ultime due settimane", ha specificato Gentiloni. "I populisti in Europa sono ancora concentrati sulla migrazione. Ma hanno trovato un nuovo grido d'allarme e ora stanno cavalcando un'onda" contro le politiche green, ha continuato. "La campagna per le prossime elezioni europee sarà, in qualche modo, anche un referendum sul Green deal. Allo stesso modo, possiamo aspettarci che la campagna per le prossime elezioni presidenziali statunitensi sia incentrata su due visioni opposte dei meriti della transizione verde. Portare avanti il Green deal è la cosa giusta da fare. Ma dobbiamo assicurarci che questo sforzo sia condiviso in modo più equo e che le misure di sostegno siano più mirate, altrimenti rischiamo di ottenere risultati regressivi", ha poi aggiunto. "Chiedere alle famiglie a basso reddito di abbandonare le loro auto diesel o di intraprendere costose ristrutturazioni domestiche non è la stessa cosa che chiederlo alle famiglie a più alto reddito. Dobbiamo garantire che la transizione sia davvero giusta, che gli sforzi siano condivisi in modo equo e che i lavoratori abbiano le competenze necessarie. Il nostro successo o fallimento su questo fronte non è solo una questione morale, ma anche una conditio sine qua non per il successo della transizione stessa", ha concluso il commissario europeo. (Beb)