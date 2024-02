Ue: Gentiloni, 2024 anno elettorale cruciale per Ue e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024 sarà un anno cruciale per l'Europa e gli Stati Uniti, soprattutto dal punto di vista politico, che potrebbe avere conseguenze sul clima, le politiche economiche globali e il conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto all'Università di Harvard nella conferenza "Un anno cruciale: cosa c'è in gioco nel 2024 per l'Europa, gli Stati Uniti e il mondo". "Dal punto di vista politico, l'Europa si sta preparando per le elezioni che potrebbero produrre uno spostamento verso gli estremi, soprattutto a destra, e vedere" le formazioni di centro "più ridotte", ha detto Gentiloni affermando che "il 2024 è davvero un crocevia per l'Europa". Ma anche gli Stati Uniti, ha proseguito il commissario europeo, avranno il loro crocevia. "Le elezioni di novembre si preannunciano come una rivincita tra il presidente Biden e l'ex presidente Trump, vicini per età ma lontani per quasi tutto il resto. L'esito di entrambe le elezioni potrebbe avere gravi conseguenze per il nostro clima, per le nostre politiche economiche su entrambe le sponde dell'Atlantico e per la geopolitica, soprattutto in Ucraina", ha poi concluso Gentiloni. (Beb)