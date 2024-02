Ue: Gentiloni, completare Mercato unico, sfruttare Recovery e pensare a strumenti comuni per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa non può rassegnarsi a una nuova era di bassa crescita per un lungo periodo. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto all'Università di Harvard nella conferenza "Un anno cruciale: cosa c'è in gioco nel 2024 per l'Europa, gli Stati Uniti e il mondo". Per farlo, ha poi specificato nel suo intervento, l'Unione europea ha bisogno di tre cose. "In primo luogo, dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza e il mercato unico è la nostra più grande risorsa. Ma rimane incompleto o sottosviluppato in diverse aree, in particolare nei mercati finanziari, nell'energia e nei servizi. Il suo approfondimento, e non l'indebolimento attraverso l'allentamento delle norme sugli aiuti di Stato, deve essere la nostra prima priorità", ha detto. "In secondo luogo, dobbiamo utilizzare appieno gli strumenti di cui già disponiamo, soprattutto il Next Generation Eu e il Recovery Fund, che stanno mobilitando un volume di investimenti green paragonabile a quello degli Stati Uniti", ha aggiunto. Allo stesso tempo, dobbiamo aprire una riflessione su ciò che verrà dopo. Per quanto si parli del Next Generation Eu come un momento decisivo - ha specificato il commissario europeo - la verità è che abbiamo attraversato questo fiume con un piede solo, e l'altro siamo ancora esitanti sulla sponda del fiume che conosciamo da sempre. È una contraddizione che deve essere risolta presto, o cadremo in acqua a testa in giù", ha dichiarato. La terza priorità, ha poi concluso, è che "l'Europa abbia l'audacia di immaginare nuovi strumenti, sostenuti da nuovi finanziamenti comunitari, per sostenere i nostri obiettivi in settori in cui la dimensione nazionale da sola non è sufficiente". A lungo termine, secondo Gentiloni, "questi strumenti dovrebbero evolvere verso una capacità fiscale centrale permanente. Questo è fondamentale per finanziare i beni pubblici europei - in settori come l'energia, la sicurezza o la difesa - e la guerra in Ucraina rende questa riflessione ancora più urgente", ha concluso. (Beb)