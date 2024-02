Ue: Gentiloni, guidare sforzi verso transizione green o altri torneranno indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha la responsabilità di guidare gli sforzi globali verso il raggiungimento degli obiettivi di Parigi. "Qualsiasi esitazione o tentennamento da parte nostra indebolirebbe la determinazione degli altri Paesi e con essa le nostre possibilità di evitare una catastrofe globale". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto all'Università di Harvard nella conferenza "Un anno cruciale: cosa c'è in gioco nel 2024 per l'Europa, gli Stati Uniti e il mondo". "L'Europa deve quindi mantenere la sua ambizione a lungo termine, come abbiamo fatto con la nostra proposta di obiettivi climatici per il 2040, presentata proprio questa settimana. Ma questa ambizione deve essere combinata con il buon senso e la solidarietà", ha aggiunto. "Un forte pilastro sociale per il Green deal dovrebbe essere accompagnato da un forte pilastro industriale. Dobbiamo inquadrare il Green deal come un progetto per promuovere una crescita economica forte e sostenibile assieme alla competitività dell'industria europea. Proprio come l'Inflation Reduction Act negli Stati Uniti, che ha rappresentato un vero e proprio cambiamento di rotta in questo senso", ha concluso. (Beb)