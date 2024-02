Agricoltura: 400 trattori pronti a scendere dalla collina Nomentana ed entrare sul Gra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via vai di trattori sul colle in via Nomentana a Roma dove sono assiepati gli agricoltori che, dopo le 20, daranno vita ad un corteo sul Grande raccordo anulare. Le modalità della protesta sono ancora in fase di definizione ma con tutta probabilità i mezzi agricoli, 400 secondo gli organizzatori, sfileranno incolonnati su una delle tre corsie per tutta la lunghezza del Gra fino a tornare all'uscita di Nomentana e al presidio. Intanto si attende l'esito dell'incontro con il ministero dei 9 rappresentanti del gruppo Riscatto agricoli "e non sappiamo - dice uno dei rappresentati - se solo con Lollobrigida o anche con Meloni" .(Rer)