Ucraina: Gentiloni, Europa e Usa devono mantenere le promesse a Kiev, Putin conta su "logoramento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ucraina sta lottando per la sua sopravvivenza come Paese indipendente, sovrano e democratico. Libero di scegliere il proprio destino. La lotta dell'Ucraina è la nostra lotta. I valori che difende sono i nostri valori. E dobbiamo mantenere le nostre promesse. Dobbiamo rimanere uniti e incrollabili nel nostro sostegno per tutto il tempo necessario a raggiungere una pace giusta ed equa, che può avvenire solo alle condizioni dell'Ucraina", ha aggiunto. "La scorsa settimana i leader europei hanno confermato, all'unanimità, l'impegno a lungo termine a sostenere l'Ucraina con un pacchetto di aiuti del valore di 50 miliardi di euro fino al 2027. Spero che questa decisione possa contribuire a sbloccare il corrispondente pacchetto di aiuti in discussione anche negli Stati Uniti. Dobbiamo continuare a mostrare un fronte unito. Uniti stiamo in piedi, divisi cadiamo, e Putin vince inviando un chiaro messaggio a tutti coloro che nutrono ambizioni revansciste", ha concluso. (Beb)