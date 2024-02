Agricoltura: Lollobrigida, esonero Irpef mai risultato problema centrale per imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio rilevare che, né nell'incontro di oggi né in altri incontri da parte degli imprenditori agricoli, l'esonero dall'Irpef “è risultato il problema centrale del mondo agricolo, anzi”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, al termine del tavolo fra governo e le principali organizzazioni agricole a palazzo Chigi. “È un segnale ulteriore di attenzione che abbiamo inteso dare ma i problemi sono ben altri e non si annidano certo sul piano nazionale, in cui c'è un governo che ha dimostrato in questi 16 mesi grandissima attenzione al mondo dell'agricoltura, ma nei palazzi di Bruxelles dove invece non c'era consapevolezza di quanto vale per l'Europa la garanzia di poter continuare a contare su un asset strategico come questo”, ha sottolineato Lollobrigida, che ha aggiunto: “Penso che un ruolo dell'Italia sia necessario per rendere l'Unione europea una cosa in linea con quanto i padri fondatori dell'Europa nel '57 vollero stabilire come principio: maggiore prosperità per i nostri popoli che non può prescindere dal settore agricolo”. (Rin)