Gaza: “Financial Times”, visita Blinken in Israele mostra limiti diplomazia Usa

- La visita in Israele del segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha messo in luce "i limiti degli sforzi diplomatici nella risoluzione della crisi provocata dalla guerra in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas". È quanto sostiene un’analisi del quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui dal quinto viaggio del funzionario statunitense in Medio Oriente "sono emerse in maniera evidente le profonde divisioni tra Washington e Tel Aviv". Ad avvalorare questa tesi è arrivata ieri la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha definito la risposta militare di Israele nella Striscia di Gaza "eccessiva". Non a caso l’affermazione del presidente è giunta in seguito al rifiuto categorico del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, delle condizioni proposte da Hamas per raggiungere una tregua e procedere allo scambio degli ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, proposta che secondo Blinken offriva “spazio per un accordo”. In uno "stridente contrasto con gli sforzi statunitensi per convincere Israele a ridurre l’intensità dei combattimenti, Netanyahu ha annunciato una nuova operazione su Rafah, città a sud della Striscia dove in questi mesi si sono ammassate circa un milione di persone in fuga dai bombardamenti", e che il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, ha commentato dicendo che “sarebbe un disastro”. (segue) (Res)