Gaza: “Financial Times”, visita Blinken in Israele mostra limiti diplomazia Usa (2)

- La responsabile del programma sul Medio Oriente del think tank Chatham House, Sanam Vakil, ha affermato che la visita di Blinken “dimostra che gli Stati Uniti non stanno ancora esercitando abbastanza pressione su Netanyahu”, nonché i “limiti” della diplomazia del segretario di Stato, “che è rimasto a bocca asciutta”. Vakil ha aggiunto che “la strategia dovrebbe essere più multilaterale”. Ciononostante, Blinken ha insistito sul fatto che le pressioni degli Stati Uniti hanno indotto Israele a far entrare più aiuti umanitari a Gaza. Da parte sua, Jonathan Rynhold, professore di scienze politiche presso l'Università Bar Ilan di Tel Aviv, sostiene che il ruolo degli Stati Uniti è stato significativo nella prevenzione dell’allargamento del conflitto nella regione, in particolare in Libano, dove Washington avrebbe “più voce in capitolo”. Infine, l’ex funzionario del dipartimento di Stato, Aaron David Miller, sottolinea come questa crisi si inserisca nel periodo della campagna elettorale statunitense in cui “i presidenti di solito non dimostrano una grande propensione al rischio”. (Res)