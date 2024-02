Ucraina: deputato Melnichuk, governo consente a uffici di leva di lavorare 24 su 24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino ha rilasciato un permesso agli uffici di leva militari di lavorare 24 ore su 24 mentre è in vigore la legge marziale. Lo ha detto in un messaggio su Telegram il parlamentare ucraino, Taras Melnichuk. In particolare, i commissariati di leva potranno lavorare sia di giorno che di notte per esaminare i casi di reati amministrativi, imporre sanzioni amministrative, svolgere esami medici e psicologici. Inoltre, gli uffici di reclutamento lavoreranno 24 ore su 24 per aggiornare registri di coscritti, militari e riservisti, nonché registri di veicoli che vanno trasferiti alle Forze armate ucraine in condizioni di legge marziale. (Kiu)