Pakistan: l’ex premier Nawaz Sharif dichiara vittoria senza avere la maggioranza

- L’ex primo ministro Nawaz Sharif si è proclamato vincitore, con la sua Lega dei musulmani del Pakistan (Pml-N), delle elezioni generali svoltesi ieri nel Paese asiatico, nonostante i risultati parziali annunciati dalla Commissione elettorale indichino come la forza politica sia ben lontana dalla maggioranza. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Dawn”, Sharif ha anche dichiarato che il Pakistan “deve assumere tutte le iniziative necessarie per uscire dall’attuale crisi, per cui tutte le istituzioni devono lavorare insieme e svolgere un ruolo positivo”. Parole che giungono dopo che la Commissione elettorale ha dichiarato i risultati di 221 collegi uninominali dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, su 265 contesi con sistema maggioritario (sarebbero 266, ma in un caso il voto è stato rinviato). I candidati indipendenti, in realtà esponenti nella maggior parte dei casi del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex primo ministro Imran Khan, sono in testa con 90 seggi. La Lega musulmana del Pakistan di Sharif è il primo partito con 62. Seguono il Partito popolare pachistano (Ppp) di Bilawal Bhutto (tecnicamente una sua “estensione elettorale”) con 51 e altre formazioni politiche minori. Su base proporzionale verranno attribuiti altri 70 seggi, di cui 60 riservati alle donne e dieci ai non musulmani. Nelle elezioni di ieri si è votato anche, con le stesse modalità, per il rinnovo delle assemblee legislative delle quattro province: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa e Belucistan. (segue) (Inn)