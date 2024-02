Pakistan: l’ex premier Nawaz Sharif dichiara vittoria senza avere la maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale ha iniziato a ufficializzare i dati diverse ore dopo la circolazione di quelli non ufficiali e dopo aver ricevuto segnalazioni di brogli da parte di tutte le forze politiche con l’eccezione della Lega Pml-N. Eppure, il portavoce della Commissione, Haroon Shinwari, aveva assicurato che i risultati sarebbero stati comunicati tempestivamente e che l’interruzione dei servizi internet mobili non avrebbe influito sul lavoro dell’organismo. Ieri, infatti, in concomitanza con l’apertura dei seggi e in considerazione del “deterioramento della situazione di sicurezza”, il ministero dell’Interno pachistano ha sospeso le connessioni in mobilità sull’intero territorio nazionale, adesso parzialmente ripristinate. (segue) (Inn)