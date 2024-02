Pakistan: l’ex premier Nawaz Sharif dichiara vittoria senza avere la maggioranza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale è stata sciolta lo scorso agosto e, secondo la Costituzione, il voto avrebbe dovuto tenersi entro 90 giorni dallo scioglimento. Anche le assemblee provinciali di Belucistan e Sindh sono state sciolte ad agosto, mentre quelle di Punjab e Khyber Pakhtunkhwa lo erano già da gennaio 2023. L’ex premier Khan, che ha governato dall’agosto del 2018 all’aprile del 2022, è in carcere da agosto, con tre condanne e altri procedimenti a carico, che il politico contesta come una persecuzione giudiziaria con motivazione politiche. Il suo Pti, privato dalla Commissione elettorale del simbolo della mazza da cricket, sport di cui il suo leader è stato un campione, ha condotto una campagna semiclandestina e presentato i suoi candidati come indipendenti. (Inn)