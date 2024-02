Milano: Sbarra (Cisl) a Delpini, rimetteremo insieme il paese con "l'Alleanza della responsabilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimetteremo in piedi il Paese e gli consentiremo di prendere la strada di una crescita stabile ed equa, che veda al centro le ragioni della sostenibilità, della buona occupazione, della dignità del lavoro e della sua sicurezza, della famiglia, di una terza età attiva e generativa, solo così". Lo ha detto il segretario generale della CISL Luigi Sbarra, nel discorso con cui salutava il monsignore arcivescovo di Milano Mario Delpini, in visita alla sede di Via Tadino. Secondo Sbarra questo accadrà "attraverso un impegno comune. Dando vita ad una grande e complessiva 'Alleanza della responsabilità', che punti a cambiare l'attuale modello di sviluppo, rendendolo più solidale, partecipativo ed inclusivo", ha concluso. (Com)