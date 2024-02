Osce: Rampelli (Fd’I), aumento reddito pro-capite dato tangibile che smentisce sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osce evidenzia l'aumento del reddito pro capite delle famiglie italiane che nel terzo trimestre 2023 rispetto ai paesi del G7 è di +1,4 per cento. “Si può sicuramente migliorare ma è decisamente un importante segnale di ritrovata salute dell'economia reale delle famiglie sulla quale punta il governo Meloni”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia. “Contemporaneamente e a dispetto dei dati, la sinistra continua ad alimentare paure e catastrofismi, puntualmente smentiti dai numeri. Forse per nascondere le responsabilità dei governi di cui ha fatto parte: il governo Conte ha lasciato una voragine di 140 per il superbonus – che ha generato 13miliardi in più per maggiori interessi sul debito a causa dell'aumento dei tassi da parte della Bce e 12 miliardi di truffe - e bruciato 35 miliardi per il reddito di cittadinanza. Un vero e proprio principio di teppismo economico”, aggiunge. (Rin)