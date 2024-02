Caso Salis: Cgil Roma e Lazio partecipa alla fiaccolata in piazza mercoledì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil di Roma e Lazio mercoledì 14 febbraio alle 18 parteciperà alla fiaccolata promossa dal "Comitato Liberiamo Ilaria Salis", a Largo di Torre Argentina, insieme a tante altre associazioni, per chiedere al governo italiano e alle istituzioni europee di attivarsi con la massima urgenza per riportare Ilaria Salis in Italia ed intervenire nei confronti del governo ungherese affinché garantisca diritti, dignità e umanità ai detenuti. È quanto si legge in una nota del sindacato. "Le immagini di Ilaria Salis - prosegue la nota - condotta al proprio processo ammanettata mani e piedi e trascinata con una catena, hanno sconvolto chiunque abbia un'idea giusta e democratica del diritto e della pena e sono la raccapricciante testimonianza che nel cuore dell'Unione Europea ci sono governi che agiscono in piena violazione dei diritti fondamentali. A preoccuparci, oltre le condizioni di detenzione, è anche l'iniquità di un processo portato avanti in un clima di ostilità verso i principi democratici e di leggi liberticide in grado di determinare un esito ingiusto e inaccettabile del processo". (Com)